Elizabeta II. / Vedela je, da mora biti opazna, sicer ne bo pomembna

Kraljica Elizabeta II. ni pripomogla k novostim; primer je njena umetniška zbirka, ki je od leta 1900 niso dopolnjevali

Kraljica Elizabeta II.

V članku z naslovom Kraljica je britanska zgodovina sta se publicistiki Annette Großbongardt in Eva-Maria Schnurr z zgodovinarko Karino Urbach pogovarjali o dolgoživosti kraljevine, poklicnem etosu Elizabete II. in prizadevanjih, da bi kočljivi dokumenti ostali tajni.

"Britanci so zaljubljeni v zgodovino, prav obsedeni so z njo. Na televiziji stalno predvajajo oddaje o kraljici Viktoriji ter prvi in drugi svetovni vojni. Kdor je pogledal kraljico, ni videl ljubeče babice, temveč britansko zgodovino."



Karina Urbach

"Elizabeta II. je postala narodni simbol, kar je tudi njen največji dosežek, do katerega se je prikopala z veliko disciplino in vztrajnostjo. Ko slavijo njo, narod slavi sam sebe. Do tega smo lahko tudi kritični in rečemo, da jo ohranjajo »v žolci«. Elizabeta ni pripomogla k novostim; primer je njena umetniška zbirka, ki je od leta 1900 niso dopolnjevali."

"Mislila sem, da bo tudi umrla za pisalno mizo. Utelešala je takšno delovno etiko, to drži kot pribito. Vedela pa je tudi, da mora biti opazna, zasijati z dobrodelnimi projekti, sicer ne bo pomembna. Če je ne bi opazili, bi se zgodilo nekaj takšnega kot s kraljico Viktorijo med njenim žalovanjem. Slišale bi se kritike, kaj pravzaprav naredi za ljudi, zakaj toliko stane," je dejala Karino Urbach.

