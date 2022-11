Malo je manjkalo, pa se Anglija danes ne bi imenovala Anglija

V zgodnjem srednjem veku so se Anglosasi z Vikingi borili za nadvlado nad Otokom

V članku z naslovom Maziljen in okronan Angelika Franz piše o tem, da so se v zgodnjem srednjem veku Anglosasi z Vikingi borili za nadvlado nad Otokom. Nazadnje si je prestol prisvojil normanski vojvoda.

"Malo je manjkalo, pa se Anglija danes ne bi imenovala Anglija. Kdo so že bili Angli, po katerih je otok dobil ime? Divje krdelo germanskih priseljencev, ki so na Otok prišli iz Schleswig-Holsteina. Tam so se s Sasi iz severnonemške planjave združili v Anglosase in vladali v sedmih manjših kraljestvih."

"Dežela je bila potem dve stoletji pod anglosaško oblastjo. Toda Vikingi so bili še vedno vseprisotni. Posebej veliko se jih je naselilo na severu in jug je spet postal cilj roparskih pohodov."



Angelika Franz

"Na začetku 9. stoletja se Anglosasi še niso imeli s čim pohvaliti. Ključni zgodovinski akterji so bili takrat v Franciji Karla Velikega ali v Skandinaviji, od koder so Vikingi spletli gosto mrežo trgovskih povezav, ki je segala vse do Orienta, in se pripravljali, da odplujejo v Ameriko," piše Franz.

