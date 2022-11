»Glasovanje proti SDS je stalnica od leta 2008«

IZJAVA DNEVA

"Nesporni hegemon na desnem polu slovenske politike je predsednik SDS Janez Janša. V odsotnosti podobne strukture političnih razmerij na levi sredini, ki jo zaznamujeta razcepljenost in fenomen novih obrazov, je Janša tudi orientacijska točka za volilno telo leve sredine. Različno intenzivno glasovanje proti SDS, njihovim politikom in političnim odločitvam na parlamentarnih in predsedniških volitvah ter referendumih je stalnica od leta 2008."

(Novinar Uroš Esih o tem, da je na vseh volitvah in referendumih od leta 2008 prisotno glasovanje proti ključni figuri desnice; via Delo)