Ustavna sodnica / »Zvečer, ko se pogledaš v ogledalo, odgovarjaš samo sebi«

IZJAVA DNEVA

"Ko si del zasebnega raziskovalnega inštituta, kakršen je Mirovni inštitut, te hitro 'popredalčkajo' za nevladnico in s tem za aktivistko. S takšno oznako se sama sploh ne poistovetim, aktivizem je zame nekaj povsem drugega. Razumem ga kot zagovarjanje idej, ne glede na to, ali so strokovno podprte. Ko podpiraš idejo samo, določen cilj, ob tem pa mogoče niti ne izbiraš sredstev. Sama sem delala drugače. Analizirala sem vse argumente, tudi takšne, ki niso bili v prid neki ideji. Nikoli nisem zastopala samo enostranskega vidika."

"Gre zgolj za kontekst, ki mi je omogočil, da sem ves čas razmišljala neodvisno. Zvečer, ko se pogledaš v ogledalo, odgovarjaš samo sebi."

(Ustavna sodnica in nekdanja direktorica Mirovnega inštituta dr. Neža Kogovšek Šalamon o aktivizmu; via N1)