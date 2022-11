Lula po populistu

V Braziliji je novi stari predsednik Luiz Inácio Lula da Silva za slaba 2 odstotka odnesel »latino Trumpa« Bolsonara. Svet je tako »osiromašen« še za enega populista velike demokracije. Recept je povsod enak: ko populist zmaga, začne izgubljati status političnega outsiderja, s katerim si je v kampanji nabiral točke. Sladke predvolilne obljube se izkažejo za prazne. Potem udari kriza (kot je npr. pandemija), ki še potencira nekompetence. Ljudstvo neizogibno izgubi vero v izvoljenca, ki naj bi predstavljal glas malega človeka.

Po desetletju demagogije se zdi, da se je trend z redkimi izjemami obrnil v prid demokracije. Ampak to še ne pomeni zatona demagogije. Porazi populistov so bili tesni, zato ti pravzaprav ne potrebujejo novega recepta, le novega krivca za nezadovoljstvo ljudstva. Ob naraščajoči inflaciji, polarizaciji družbe in vojni to v naslednjih letih ne bo težko. In takrat bo na volivcih, da se spomnijo, kakšne so bile posledice, ko so vajeti v rokah nazadnje držali demagogi.

