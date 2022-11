Neusmiljen vojskovodja, ki se je izkazal za spretnega državnega voditelja

Viljem Osvajalec je Anglosasom iztrgal Anglijo

Kralj Viljem Osvajalec (King William 'The Conqueror')

© picryl.com

"Mož, ki je Anglosasom iztrgal Anglijo, je odrasel v francoski Normandiji. Njegovo otroštvo ni bilo pravljično. Nezakonski sin normanskega vojvode Roberta I. in hčere strojarja se je rodil leta 1027 ali 1028 v Falaisu in odraščal v senci krutih bojev za oblast. Plemiči so bogateli z bojnimi pohodi na sosede."

"Pri širitvi oblasti se je opiral predvsem na cerkev; pod njegovo oblastjo je bilo deset samostanov v Normandiji."



Uwe Klussmann

"V prvih letih svoje vladavine je moral mladi vojvoda kar naprej zatirati upore. Včasih so se uprli njegovi vazali, včasih vazali francoskega kralja. Toda postopoma je Viljem Bastard, kot so ga zaničljivo imenovali sovražniki, utrdil oblast v Normandiji. Svojega recepta za uspeh – zveza krone, oltarja in plemstva – se je držal tudi pozneje, ko je zavladal kot kralj," piše Klussmann.

