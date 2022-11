»Izbris pacientov iz zdravstvenega sistema je nesprejemljiv«

IZJAVA DNEVA

"Pacienti brez izbranega zdravnika pomenijo povsem drugačno krizno stanje kot vse, kar se je dogajalo pred tem, zato je poleg zdravstvene, ekonomske in socialne škode najbolj skrb zbujajoča brezbrižnost političnih odločevalcev, zdravniške javnosti ter pripadnikov drugih strok, ki bi se morali odzvati, pa molčijo. Izbris pacientov iz zdravstvenega sistema je ustavnopravno in mednarodnopravno nevzdržen in strokovno ter človeško nesprejemljiv. Kot zdravnik ne morem mimo vprašanja pripadnikom svojega poklica: kako bi se odzvali, če bi jim ravnatelj osnovne šole sporočil, da je sindikat izboril nižji normativ za število učencev v razredu in zato za njihovega otroka ni več prostora v šoli?"

"Primerjava s svetom, ki kaže, da slovenski družinski zdravniki obravnavajo tretjino bolnikov manj kot drugod, jasno kaže, da je rešitev za izbrisane paciente zgolj petodstotno povečanje normativa. Ne dokazujem, da slovenski zdravniki delajo manj kot drugod; dokazujem potrebo, da primerjajo vsebino in organizacijo svojega dela in da odstranijo dejavnike, zaradi katerih so izčrpani in izgoreli. Drugačna, morda pogostejša obravnava bolnika ne more biti opravičilo, da znaten del bolnikov sploh ne pride do obravnave. Zasilne rešitve, ki jih pripravlja sedanja zdravstvena oblast, so nezadostne: edina prava rešitev je, da izbrisani pacienti nemudoma dobijo svojega osebnega zdravnika."

(Nekdanji minister za zdravje in kolumnist Dušan Keber o tem, da je še vedno ključnega pomena, da ima pacient izbranega osebnega zdravnika; via Dnevnikov Objektiv)