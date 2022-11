Naslovnica jutrišnje Mladine / Nataša

Ilustrirana biografija Nataše Pirc Musar, predsedniške kandidatke

Jutri izide nova Mladina! Fotografijo predsedniške kandidatke na naslovnici je zakrivil Luka Dakskobler. V tokratni številki si lahko preberete obsežno ilustrirano biografijo Nataše Pirc Musar (KDO JE KDAJ?). Vse, kar ste si želeli vedeti o predsedniški kandidatki – in še več. V sliki in besedi. V novi številki Mladine, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od petka, 11. novembra, dalje. #Mladina45

