»Ta fizični napad je dokaz, da se nestrpnost iz digitalnega sveta hitro prenese v realni svet«

IZJAVA DNEVA

"Ta fizični napad je jasen dokaz, da se hujskaštvo in nestrpnost iz digitalnega sveta hitro preneseta v realni svet. Je tudi dokaz, da mora biti opozarjanje na sovražni govor dolgotrajen in iskren proces, in ne nekaj, kar počnemo samo občasno. Kot družba ne smemo imeti niti kančka tolerance do sovražnega govora. Sem zagovornica spoštljivega dialoga vedno in povsod in pri tem ne delim med tistimi, ki so mi svetovnonazorsko bližje, in tistimi, ki imajo drugačne poglede. Začeti moramo pri sebi in biti zgled."

(Predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar o tem, da se predsednik SDS Janez Janša na družbenem omrežju Twitter neprestano ukvarja z Niko Kovač in Inštitutom 8. marec, pri čemer mu sledijo ostali spletni somišljeniki in mediji blizu SDS; via Večer)