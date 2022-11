Direktor in vodja programskega sveta RTV proti novinarjem

Konflikt interesov

Direktor, organizator volilne kampanje in aktivni državljan v eni osebi – Andrej Grah Whatmough

© Borut Krajnc

Del supervolilne jeseni bodo tudi trije referendumi, ki jih je zahtevala stranka SDS, na sporedu so 27. novembra. Čeprav bodo volivci precej utrujeni od glasovanj po dveh krogih predsedniških in prvem krogu lokalnih volitev, ne gre za nepomembna vprašanja. Morda najpomembnejše je vprašanje potrditve Zakona o RTV Slovenija, ki bi onemogočil trenutno dogajanje, ko se javni medij spreminja v državnega, bolje rečeno kar v strankarskega. To kaže tudi število prijavljenih organizatorjev kampanje, med katerimi bosta v lastnem svojstvu presenetljivo nastopala tudi prva moža političnega prestrukturiranja javne RTV, predsednik programskega sveta Peter Gregorčič in generalni direktor televizije Andrej Grah Whatmough.