Inšpekcijski nadzor ugotovil, da je Nova24TV spodbujala nasilje in sovraštvo

Tovarna sovraštva

Boris Tomašič, avtor in voditelj oddaje Kdo vam laže?

© Nova24TV

Inšpekcijski nadzor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Akos) je ugotovil, da je televizijski program Nova24TV s komentatorsko oddajo Kdo vam laže?, ki je bila predvajana konec junija, kršil zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah, ko je spodbujal nasilje in sovraštvo do skupine oseb ali člana take skupine na podlagi prepričanja, političnega ali drugega mnenja.