Robert Golob / »Covid-19 se je zlorabljal za ustvarjanje neke psihoze v celotni slovenski družbi, danes tega ni več«

IZJAVA DNEVA

"Veseli me, da nam je uspelo pomiriti ozračje v družbi. Covid-19 se je zlorabljal za ustvarjanje neke psihoze v celotni slovenski družbi, danes tega ni več, ne glede na to, da je bolezen še vedno med nami. Obvladovanje epidemije je v celoti prevzela stroka, ne več politika. Ni več politične zlorabe bolezni, s ciljem uvajanja represije."

"Vedno bodo obstajali različni pogledi. Naloga politike je, da med ukrepi spodbuja tiste, ki so res nujno potrebni, tam, kjer so ti ukrepi manj učinkoviti, pa da ne spodbuja po nepotrebnem negotovosti, strahu in celo nestrpnosti med ljudmi. Zato sem prepričan, da ukrepi, ki jih danes izvajamo kot politika, ne samo zadoščajo, ampak da so za splošno počutje v družbi zares koristni."

(Predsednik vlade Robert Golob o tem, da vlada vendarle naredi premalo za omejevanje širjenja koronavirusa; via STA)