Nataša Pirc Musar / »Marsikatere volitve so volitve proti«

IZJAVA DNEVA

"Večkrat sem že rekla, da nas različnost lahko samo bogati, tisto, kar me pa moti, je, da se na to različnost opozarja z brutalno žaljivim govorom, včasih tudi sovražnim govorom, to je nekaj, kar me zelo moti. Ravno zaradi tega g. Logar pravilno ugotavlja, da so marsikatere volitve, volitve proti. A vprašajmo se, zakaj proti? Meni je popolnoma jasno. Dve leti vladavine zadnje vlade pred vlado g. Goloba, je bilo zame grozljivih, tako strahotni zdrsi v demokraciji, kršitve temeljnih človekovih pravic, se v Sloveniji še niso zgodile, ne pomnim, kdaj, imam 54 let, da bi kdaj ljudi, ki so miroljubno demonstrirali po ulicah, streljali z vodnimi topovi s primešanim solzivcem. To so stvari, ki so si jih državljanke in državljani zapomnili, meni je bila visoka volilna udeležba glede na to, kaj se je dogajalo, povsem logična."

(Predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar o tem, kdaj bomo začeli resno in odgovorno upravljati državo, v kateri živimo ljudje z azličnimi pogledi na svet, z različnimi političnimi težnjami; via MMC RTV Slovenija)