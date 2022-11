VOLITVE / Danes soočenje Anžeta Logarja z ljudstvom

Samooklicani neodvisni predsedniški kandidat Anže Logar se ne odziva na vabila iniciative Glas Ljudstva in drugih organizacij civilne družbe

Anže Logar

© Gašper Lešnik

Na Trgu republike v Ljubljani bo danes ob 17. uri soočenje Anžeta Logarja (SDS) z ljudstvom, ki ga pripravlja Protestna ljudska skupščina. Na včerajšnjem soočenju na RTV SLO je predsedniški kandidat Logar na vprašanje, če se bo udeležil današnjega soočenja z ljudstvom na Trgu republike odgovoril, da ni prejel vabila.

"Samooklicani neodvisni predsedniški kandidat je prejel več vljudnih pisnih in telefonskih vabil iniciative Glas Ljudstva, da se udeleži soočenja z vsemi kandidati na TR, ki je potekalo 18. oktobra, na katera se sploh ni odzval. Ravno tako se ni odzval na večje število prošenj za sodelovanje pri spletnem projektu VOLITVOMAT (ki ga pripravlja več kot 100 organizacij civilne družbe)," so zapisali v Protestni ljudski skupščini.

"Ker hočemo vsakemu, ki je pripravljen spregovoriti ponuditi možnost sodelovanja, bomo zato danes ponovno posredovali vljudno vabilo kandidatu, da se udeleži današnjega soočenja. V kolikor se bo tokrat opogumil, lahko pričakuje korektno in vsebinsko obravnavo, kot so je bili deležni vsi kandidati, ki so se soočenja udeležili," so še zapisali.

"Predsedniški kandidat Anže Logar je že več kot 20 let član stranke SDS. Je predsednik sveta SDS. Poslanec SDS. Bil je minister v Janševi, SDS vladi. In bil je SDS-ov kandidat za župana. Poleg tega pa je bil tudi soustanovitelj in ponosni lastnik delnic Nova24TV, ki je najglasnejše (in izrazito nepovezovalno) trobilo stranke SDS."



Protestna ljudska skupščina

V vsakem primeru pa se bodo petkove protestnice in protestniki ob 17:00 ponovno zbrali na Trgu republike, se zoperstavili lažem in manipulacijam v predsedniški kampanji, pozvali k množični udeležbi ter se zavzeli za drugačne, boljše politike.

Plakat za današnje soočenje

© Protestna ljudska skupščina

"V kolikor se kandidat soočenja ne bo udeležil bomo s pomočjo protestniških lutk predstavili stališča Anžeta Logarja in njegove strankarske poti ter konkretne dogodke, ki pričajo o njegovi neodvisnosti in povezovalnosti Anže Logar je že več kot 20 let član stranke SDS. Je predsednik sveta SDS. Poslanec SDS. Bil je minister v Janševi, SDS vladi. In bil je SDS-ov kandidat za župana. Poleg tega pa je bil tudi so-ustanovitelj in ponosni lastnik delnic Nova24TV, ki je najglasnejše (in izrazito nepovezovalno) SDS-ovo trobilo," so zapisali v Protestni ljudski skupščini.

Na dogodku bodo pozivali tudi k čimvečji volilni udeležbi. "Ta je še toliko bolj pomembna, saj smo v preteklih dneh na spletu zaznali znake koordinirane kampanje za zmanjševanje volilne udeležbe! Večje število lažnih računov razširja vsebine, ki preko vseh razpoložljivih socialnih omrežij in kanalov ponavljajo, da 'ni razlike med kandidatoma', da 'nima smisla volit', da je 'vse zrežirano vnaprej' itd. Pojavile so se celo spletne strani, ki postrežejo s sumljivo statistično argumentacijo in dobesedno dajejo ljudem napotke, kako oddati neveljavno glasovnico," so še zapisali.

Tovrstne kampanje so stalna praksa v ZDA, kjer se jih poslužujejo republikanci, ki imajo praviloma bolj zveste volivce kot demokrati. Zmanjšana udeležba lahko stranki z majhno, ampak zelo stabilno volilno bazo prinese končno zmago, so še poudarili petkovi protestniki.