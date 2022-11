»Bidnova administracija je aktivno pripomogla k slabšim volilnim rezultatom demokratov«

IZJAVA DNEVA

"Če je ameriške volilce najbolj skrbela predvsem inflacija in visoke cene goriv in če imajo cene goriv močan vpliv na inflacijo, ki se je še okrepil po začetku vojne v Ukrajini, potem je Bidnova administracija aktivno pripomogla k slabšim volilnim rezultatom demokratov. Če bi se namesto za aktivno spodbujanje vojne v Ukrajini ter za rigorozne sankcije, ki so povečevale negotovost na trgih in dvignile cene goriv, odločila za bolj miroljuben pristop, bi najbrž dosegla boljši rezultat na volitvah. Če bi se namesto pošiljanja orožja v Ukrajino zavzela za čim hitrejšo mirno rešitev vojne, demokrati najbrž ne bi izgubili večine v kongresu. Grozi tudi republikanski prevzem večine v senatu, o čemer se bo odločalo decembra v drugem krogu senatnih volitev v Georgiji."

"To je ta usodna privlačnost. Ker si je predsednik Biden preveč želel ošibiti Rusijo, in to prav zdaj in ne glede na ceno, si je močno onemogočil izvajanje resnejših progresivnih politik v drugi polovici svojega mandata. Prav tako pa je najbrž zapravil naslednje predsedniške volitve za demokratskega pretendenta."

(Ekonomist in kolumnist Jože P. Damijan o tem, da je Bidnovi administraciji spodletelo pri cenah goriv; via Dnevnik)