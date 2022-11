Mit v službi angleške krone

Bajeslovni kralj Artur je plod domišljije nekega duhovnika

Kralj Arthur

"Artur je več kot samo element folklore, oblikoval je politiko. Anglija je z njegovim mitom upravičevala svoje težnje po prevladi v Evropi. Arturjevo veliko kraljestvo naj bi ji celo podeljevalo ozemeljske pravice – do Walesa in Škotske. Edvard I. (1272–1307) je maja 1301 pisal papežu in v pismu obrazložil, zakaj je upravičen do Arturjeve zapuščine. Škoti so se branili izvirno in v skladu s sistemom. Zahtevo so zavrnili, češ da je bil Artur plod prešuštva in zato nima dedne pravice, s tem pa tudi Anglija ne."

Stefan Berg

"Kateri kralj se mu ne bi hotel postaviti ob bok? Založnik dela o kralju Arturju sira Thomasa Maloryja iz leta 1485 ni ničesar skrival: številni angleški plemenitaši so se obrnili nanj in zahtevali, da natisne zgodbo o svetem gralu in krščanskem kralju Arturju. Odvrnil jim je, da marsikdo dvomi o njegovem obstoju in da so knjige o njem navadne izmišljotine. A rekli so mu, da so Arturja cenili tako kristjani kot pogani in da so o njem poročali kronisti. Založnik je nato vendarle natisnil knjigo po Maloryjevem rokopisu," piše Berg.

