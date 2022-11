»SDS deluje totalno in brez vsakršne časovne komponente«

IZJAVA DNEVA

"Da SDS deluje totalno in brez vsakršne časovne komponente, dokazujejo tudi trije referendumi, ki jih je sprožila. Predvsem je absurden referendum o zakonu vladi, ker se v SDS ne strinjajo s tem, kako naj se organizira vlada, ki je bila izvoljena po aprilskih volitvah, na katerih je bila SDS poražena. Devalvacija instrumentov opozicije, ki jih ima na voljo, je očitno del premišljene, brezčasne, totalne vojne v okviru parlamentarnih in ustavnih pravil."

"Pri totalni in brezkompromisni drži Janeza Janše oziroma SDS ne gre zgolj za formo, politični stil ali naravo neke politične stranke. Razlogi morajo biti globlji in najbrž jih moramo iskati v sami stranki. Napad je, pravijo vojaški strategi, najboljša obramba. In tudi učinkovito sredstvo, kako svoje vrste ohraniti strnjene. Ozadja za inflacijo interpelacij in nizanje referendumov bi lahko iskali tudi na tem koncu. Medtem ko je koalicija na glasovanju o interpelaciji demonstrirala enotnost, kar devet poslancev SDS sploh ni glasovalo."

(Novinar Zoran Potič o tem, da pri brezkompromisni drži Janeza Janše oziroma SDS ne gre le za formo; via Dnevnikov Objektiv)