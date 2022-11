»Janša je tranzicijski otrok incesta med Partijo in kapitalizmom«

IZJAVA DNEVA

"Slovenija namesto države, v kateri se je vzorčil prehod iz uradne monopartijske države v odprto demokracijo, v liku Janeza Janše postaja polje nadaljevanja državljanske vojne, vzporedno drugi svetovni vojni. Toda Janša ni le lik v mesu in krvi, temveč se kaže kot simbolni in stvarni tranzicijski otrok incesta med Partijo in kapitalizmom. Zato ni naključja, da se v njegovi osebi združujejo vsi atributi avtoritarnih režimov, značilnih za levico in desnico, talilni lonec ter najbolj značilno bojno polje tega spopada in 'bega v verigah' pa je nacionalna RTV."

(Kolumnist Janez Markeš o tem, da sindroma pregrevanja v sovraštvu, ki ga kuri SDS, ni več mogoče spregledati in mora priti na radar demokratične javnosti, pravosodja in sploh države; via Delova Sobotna priloga)