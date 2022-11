Zakaj se mladi zavzemajo za neodvisnost in preživetje javnih (starih) medijev?

IZJAVA DNEVA

"Mladi nimajo avtentičnega zanimanja za javne medije, televizijo in tiskane medije, saj uporabljajo druga sredstva komuniciranja. Zavzemajo pa se za neodvisnost in preživetje javnih (starih) medijev. Zakaj? Vodita jih dva ključna motiva - iskanje informacij, ki včasih nujno vključuje stare medije, in državljanska zavest. Temu dodajmo še spoštovanje do znanja, vsekakor pa tudi veselje, natančneje izkoriščanje vsake priložnosti za smeh. Od njih se razlikujem le po tem, da dajem prednost starim medijem. Najmočnejše sporočilo in nauk, ki nam ga danes pošiljajo mladi, je, da biti državljan ni le zabavno, ampak tudi ključnega pomena za preživetje. Mladi namreč, postavljeni v brezizhoden družbeni položaj, jasno vidijo, da svet, v katerem obstajajo družina, kariera, udobje pa večinoma dolgočasna prihodnost in varna starost, za njih pravzaprav ne obstaja."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da so mladi postavljeni v brezizhoden družbeni položaj; via Večerova priloga V soboto)