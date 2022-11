Kje je bil najvišji odstotek volivcev za Natašo Pirc Musar? In kje za Anžeta Logarja?

Predsedniške volitve in statistika

Kje v državi je bil najvišji odstotek volivk in volivcev, ki so glasovali za Natašo Pirc Musar? In kje za Anžeta Logarja? Kje je bila najvišja in kje najnižja volilna udeležba? Objavljamo statistike.

© DVK

© DVK

© DVK

Najvišji odstotek glasov za Anžeta Logarja

RIBNICA-DOBREPOLJE 66,72% ŠKOFJA LOKA 2 63,86% IVANČNA GORICA 62,97% PTUJ 1 61,73% MOZIRJE 61,08% NOVO MESTO 1 60,73% PTUJ 3 60,19% ŠENTJUR 59,77% ŠMARJE PRI JELŠAH 59,67% ORMOŽ 59,30%

Najvišji odstotek glasov za Natašo Pirc Musar

KOPER 1 73,64% LJUBLJANA MOSTE-POLJE 2 73,02% LJUBLJANA ŠIŠKA 1 72,46% HRASTNIK-TRBOVLJE 72,02% LJUBLJANA BEŽIGRAD 2 71,04% IZOLA 70,28% LJUBLJANA CENTER 69,48% LJUBLJANA ŠIŠKA 2 68,62% LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 3 68,47% KOPER 2 67,74% LJUBLJANA MOSTE-POLJE 3 67,65%

Najvišja volilna udeležba

ŠKOFJA LOKA 2 64,36% KRANJ 3 61,93% DOMŽALE 1 59,96% ŠKOFJA LOKA 1 59,94% LJUBLJANA ŠIŠKA 4 59,70% LOGATEC 59,18% LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 4 59,17% AJDOVŠČINA 59,16% VRHNIKA 59,16% IVANČNA GORICA 59,12% KAMNIK 58,20%

Najnižja volilna udeležba