Zlata doba angleške zgodovine

Elizabeta, ki je sedla na prestol pri petindvajsetih letih, 15. januarja 1559, je kraljeve odnose z javnostjo izpilila do popolnosti

Portret kraljice Elizabete I.

© George Gower / Wikimedia Commons

"Oblikovanje javne podobe je že v zgodnjem novem veku spadalo med osnovne vladarske spretnosti. Sicer so vsi verjeli, da o izbiri vladarja odloča bog, a se je moral vladar vseeno izkazati pred podložniki. Kraljeva oblast ni bila diktatura, temveč je temeljila na soglasju vladarja in tistih, ki jim je vladal. Angleški kralj je za sprejetje zakonov potreboval parlament. Politična filozofija v času Tudorjev vzroka za upor ni videla toliko v neposlušnosti podanikov kot v neumnosti kralja: vladar si je sam kriv, če se mu ljudstvo upre. Zato je bilo treba srca ljudi pridobiti s preprostimi sporočili in lahko razumljivimi simboli."

"Na običaje Elizabeta ni veliko dala, obrede in ceremonial pa je znala spretno uporabiti, da se je poveličala, pokazala, da je nad navadnimi ljudmi in da je njen dvor središče oblasti."



Eva-Maria Schnurr

"Elizabeta, ki je sedla na prestol pri petindvajsetih letih, 15. januarja 1559, je kraljeve odnose z javnostjo izpilila do popolnosti. Njeno petinštiridesetletno vladanje so zgodovinarji dolgo šteli za zlato dobo angleške zgodovine. Šele nedavno so se temeljiteje posvetili Elizabetinim vladarskim strategijam in oblikovanju javne podobe, pa tudi senčnim platem njene vladavine. Kraljica pa ni zato nič manj zanimiva, prej nasprotno: šele ko odgrnemo mit, se pokaže Elizabetina prava državniška veličina," piše Schnurr.

