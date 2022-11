Nataša Pirc Musar / »Mlade je strah, kaj bo z njihovim okoljem, z njihovo prihodnostjo«

IZJAVA DNEVA

"Mlade je strah, kaj bo z njihovim okoljem, z njihovo prihodnostjo. Pripadam neki srednji generaciji, ki pa je izrazito zadolžena za to, da nekaj naredi, da bo naš planet lepši za naše zanamce. Kolikor vem, bo prvič v predsedniški palači sedel svetovalec ali svetovalka za podnebne spremembe in ekosisteme. To je tudi nekaj, kar mene osebno skrbi. V tem času, ko sem se pripravljala na predsedniško kampanjo in med kampanjo sem ogromno prebirala o podnebnih spremembah. Kakšni podatki so tako zastrašujoči, da že po nekaj prebranih člankih ni bilo dvoma, da bo temu treba posvetiti kar precej pozornosti."

"Obstajajo že posebni kalkulatorji, s katerimi lahko izračunaš, koliko ogljičnega odtisa pustiš, če greš nekam z avtomobilom ali z letalom. Tega sem bom lotila s svetovalcem za podnebne spremembe, zelo transparentno in temeljito."

"Nimam prav nobenih težav potovati z rednimi letalskimi linijami. Je pa vendarle treba povedati, da je ogljični odtis manjši, če greš z vladnim letalom, ker je Slovenija tako slabo povezana z letalskimi linijami. Upam, da bomo v bližnji prihodnosti tudi razmislili, da dobimo nazaj letalsko družbo."

(Novoizvoljena predsednica države Nataša Pirc Musar o napovedi, da bo imela svetovalca za podnebne spremembe in ekosisteme, ter da bo tudi preverila ogljični odtis vsake službene poti, preden jo bo opravila; v intervjuju za Prvi program Radia Slovenija)