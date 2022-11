»Anže Logar je volitve izgubil zaradi nahrbtnika, ki ga je nosil«

IZJAVA DNEVA

"Nataša Pirc-Musar je predsednica postala po ljudski volji in v volilni bitki, v kateri ji je nasproti stal predstavnik najbolj konservativne in najmanj tolerantne, odprte – tudi v odnosu do žensk na javnih položajih – politične sile, Anže Logar iz SDS. A to je, bi rekel celo eden od njenih predhodnikov z Erjavčeve, dr. Danilo Turk, danes vendarle drugorazredna tema."

"Prvorazredna tema pa je, da je Nataša Pirc Musar volitve dobila, Anže Logar pa jih je izgubil zaradi nahrbtnika, ki ga je nosil, čeprav je sam verjetno najbolj emancipiran in sodoben politik te stranke. Ampak tega, da je takšen, ni nikoli glasno pokazal, zato mu je med kampanjo, ko je začel zatrjevati svojo drugačnost, verjelo premalo volilcev. (in tudi če bi proti Pirc-Musarjevi kandidirala kakšna SDS-ova političarka, bi bila v letu 2022 volilna razmerja podobna). Logarjev volilni rezultat to potrjuje – večina volilcev mu ni verjela, da bi lahko bil povezovalen predsednik vseh državljanov, ker je vedela, da dejansko nahrbtnik nosi njega, v njem pa je najbolj razdiralni politik, predsednik SDS Janez Janša. Še več, zato, da Janša le ne bi postal predsednik države, kot je na to možnost kazalo konec tedna, so ljudje v velikem številu odšli na volišča. Zgodil se je plebiscit. "

(Urednik Miran Lesjak v Dnevnikovem komentarju o tem, zakaj so ljudje v velikem številu odšli na volišča)