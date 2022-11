Podnebne reparacije

Danes je nov dan

Začenja se drugi teden podnebne konference ZN COP27, ki ga bodo zaznamovala pogajanja. Letošnji ključni dosežek je vključitev pogajanj o dodatnih sredstvih za skupnosti, ki so najbolj ranljive za podnebne spremembe v okviru sklada za izgube in škodo (loss and damage fund), ki je bil dolgo trn v peti najbogatejšim državam.

Najrevnejše države nosijo najmanj odgovornosti za podnebne spremembe, a jih vremenske katastrofe najbolj prizadenejo. Vse afriške države skupaj so odgovorne za 4 % vseh emisij, kar je približno toliko, kolikor jih je doslej proizvedlo majhno Združeno kraljestvo samo. Upamo, da odgovorni za nastalo stanje sprejmejo pravilno odločitev in končno vzpostavijo sklad.

Hkrati ne smemo pozabiti, da še zdaleč ne onesnažujejo le države. Pet multinacionalk za fosilna goriva je krivih za 11 % vseh emisij, kar je štirikrat več od 150 držav z najmanj emisijami. Za svetlo prihodnost so zato nujni tudi popolna opustitev fosilnih goriv, plačilo odškodnin in precej višji okoljski davki!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.