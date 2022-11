Najbolj spektakularen proces v angleški zgodovini

Parlament je leta 1649 Karla I. obsodil na smrt

Karl I.

© Wikipedia

Pri prodajalcih časopisov (in v naši spletni trgovini) lahko kupite posebno izdajo Mladine ZGODOVINA BRITANSKE MONARHIJE, ki razkriva, kaj sploh je britanska monarhija in kako deluje. Besedila so napisali vodilni evropski zgodovinopisci in znanstveniki, že v Nemčiji, kjer je najprej izšla, pa je naletela na izredno močan odziv javnosti, prav tako pa seveda tudi v Veliki Britaniji. V članku z naslovom Brez glave in krone Peter Wende piše o tem, da je parlament leta 1649 Karla I. obsodil na smrt. Spektakularni proces je zaznamoval najnižjo točko angleške kraljevine.

"Z usmrtitvijo Karla I. 30. januarja 1649 se je končal najbolj spektakularen proces v angleški zgodovini in verjetno tudi v evropskem novem veku do francoske revolucije. Narod je obsodil svojega kralja in ga dal javno obglaviti."

"Kritiki so ocenjevali, da kralj sodeluje pri široki ofenzivi protireformacije, ki je za nameček v večini evropskih držav sovpadla s stopnjevanjem monarhističnega nasilja in ukinjanjem stanovskih pravic, zdaj pa je ogrožala tudi Anglijo kot zadnji branik protestantske svobode."



Peter Wende

"Kraljev konec hkrati zaznamuje tudi vrhunec velike krize, v kateri se je v 17. stoletju znašla angleška monarhija. To je bilo kratko stoletje Stuartov: začelo se je leta 1603 z mirno predajo prestola Jakobu I., škotskemu kralju in prvemu dednemu upravičencu po sorodstveni liniji, ker Elizabeta I. ni imela otrok, in končalo leta 1688 z begom njegovega vnuka Jakoba II. v Francijo," piše Wende.

POSEBNO ŠTEVILKO MLADINE NAROČITE NA TEJ SPLETNI POVEZAVI >>