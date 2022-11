»Govorec, ki mora v dialogu uporabljati udarce pod pasom, ni noben zmagovalec«

IZJAVA DNEVA

"Osredotočanje na preteklost ni slabo, če se iz zgodovine in napak, ki jih je delalo človeštvo in ki se nikoli več ne bi smele ponoviti, poskušamo kaj naučiti. Da bomo razumeli, kdo smo in kam gremo, moramo dobro poznati preteklost. Vendar to pomeni tudi, da je preteklost treba sprejeti."

"Prihodnje generacije ne bodo imele veliko od našega konflikta, kdo je imel bolj prav v času druge svetovne vojne in po njej. S preteklostjo se moramo preprosti pomiriti, si priznati, da stvari nikoli niso črno-bele, in graditi boljšo prihodnost. To velja tudi za komunikacijo."

"Prepričana sem, da poslancev še nihče ni učil o ravneh komunikacije in posledicah, ki jih puščajo tudi besede. Žal opažam, da marsikomu godi, če mu uspe s svojimi besedami čustveno prizadeti sogovornika. Vendar govorec, ki mora v dialogu uporabljati udarce pod pasom, ni noben zmagovalec, ampak zelo, zelo slab retorik. Človek brez vsebine, torej."

(Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič o tem, da se v slovenskem javnem prostoru prevečkrat dokazuje, razmišlja o preteklosti, namesto da bi iskali sozvočja in skupno vizijo prihodnosti; v intervjuju za Nedelo)