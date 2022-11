Prva geotermalna elektrarna

Na Dunaju naj bi začela obratovati leta 2026

Če bodo pravočasno pridobili vsa potrebna dovoljenja, bodo s pripravljalnimi deli za vrtanje lahko začeli leta 2023, z vrtanjem leto pozneje, geotermalna elektrarna pa naj bi začela obratovati leta 2026.

© Wien Energie / Johannes Zinnerr

Na Dunaju bodo energijo za daljinsko ogrevanje v prihodnje pridobivali tudi iz podzemnih vrelcev. Prva geotermalna elektrarna naj bi začela obratovati leta 2026, do leta 2040 pa željo za daljinsko ogrevanje črpati zgolj zelene vire.

Trenutno je glavni vir daljinskega ogrevanja plin, a se mesto aktivno zavzema za več alternativnih virov pridobivanja energije in zmanjšanje odvisnosti od plina. K temu naj bi pripomogla tudi bodoča geotermalna elektrarna v soseski Seestadt Aspern, ki jo bo gradilo dunajsko javno podjetje Wien Energie.

Če bodo pravočasno pridobili vsa potrebna dovoljenja, bodo s pripravljalnimi deli za vrtanje lahko začeli leta 2023, z vrtanjem leto pozneje, geotermalna elektrarna pa naj bi začela obratovati leta 2026. Ocenjujejo, da bi elektrarna lahko proizvedla 20 megavatov energije in tako oskrbela približno 20.000 gospodinjstev, pri tem pa ne bi proizvajala škodljivih toplogrednih plinov.

"S pridobivanjem geotermalne energije za daljinsko ogrevanje dosledno sledimo našemu podnebnemu načrtu za Dunaj in skrbimo, da bo mesto do leta 2040 ogljično nevtralno."



Peter Hanke,

minister za finance in gospodarstvo mesta Dunaj

Investicija je vredna 80 milijonov evrov, od tega bo 8 milijonov prispevala država. Gre za tehnično zahteven projekt, saj bo potrebnih več vrtin, globokih več kot 3.000 metrov in s premerom približno 30 centimetrov. Podjetje Wien Energie se je v zadnjih letih s partnerji s področja znanosti, raziskovanja in industrije povezalo pri projektu "GeoTief Wien«"in pripravilo obsežno raziskavo geoloških danosti pod mestom. Koriščenje globoke geotermalne energije je mogoče, ker je pod mestom vodonosna kamninska plast.

Geotermalna elektrarna v Aspernu pa je le prvi korak. Zaradi obilice podtalne termalne vode načrtujejo, da bi do 2030 z geotermalno energijo oskrbovali 125.000 gospodinjstev, s čimer bi škodljive toplogredne izpuste zmanjšali za 325.000 ton letno. Do leta 2030 naj bi podjetje Wien Energie na Dunaju zgradilo največ štiri tovrstne elektrarne, ki naj bi skupno proizvedle petino energije za daljinsko ogrevanje mesta.

