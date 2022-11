Edini angleški nekronani vladar

Noben vladar ni Britancev razdelil tako globoko kot Oliver Cromwell

Oliver Cromwell

© Samuel Cooper / Wikipedia

Pri prodajalcih časopisov (in v naši spletni trgovini) lahko kupite posebno izdajo Mladine ZGODOVINA BRITANSKE MONARHIJE, ki razkriva, kaj sploh je britanska monarhija in kako deluje. Besedila so napisali vodilni evropski zgodovinopisci in znanstveniki, že v Nemčiji, kjer je najprej izšla, pa je naletela na izredno močan odziv javnosti, prav tako pa seveda tudi v Veliki Britaniji. V članku z naslovom Božje kraljestvo Jan Fleischhauer piše o tem, da je puritanec Oliver Cromwell deželo popeljal v krvavo državljansko vojno in postal edini angleški nekronani vladar.

"Ne le Cromwell, temveč tudi ljudstvo, ki mu je vladal z železno roko, potem ko je s prestola počistil Stuartovo dinastijo, je namreč verjelo, da je pri njegovem političnem vzponu ključno vlogo odigrala božja previdnost. Sodobniki so se razhajali le glede tega, kako razlagati vremenska znamenja: kot glas vsemogočnega ali kot hudičeve fanfare."

"Do vojne bi prišlo tudi brez Cromwella, a le njegovemu vojaškemu geniju se je treba zahvaliti, da so na koncu nasprotniki kralja premagali njegove privržence. Zmago tako lahko pripišemo njemu, vendar tudi žrtve, ki so morale umreti zanjo."



Jan Fleischhauer

"Noben vladar ni Britancev razdelil tako globoko kot mož, ki je angleško oziroma britansko kraljestvo popeljal skozi najbolj krvavo obdobje obstoja. Za nekatere je bil še v času življenja junaški borec za svobodo, ki se je pogumno uprl kraljevim pritiskom na zakone in ustavo ter s tem pripomogel, da Anglija ni zdrsnila v tiranijo, drugi pa so ga preklinjali kot neusmiljenega morilca rojalistov in diktatorja," piše Fleischhauer.

POSEBNO ŠTEVILKO MLADINE NAROČITE NA TEJ SPLETNI POVEZAVI >>