Lokalni volitvomati / »Politika boljše prihodnosti mora delati v dobrobit ljudi in okolja«

V iniciativi Glas ljudstva tudi tokrat po vsej Sloveniji pozivajo k volilni udeležbi, vse kandidate in kandidatke pa pozivajo k vsebinskim opredelitvam do ključnih vprašanj

© Janez Zalaznik

Po državnozborskih in predsedniških volitvah nas čakajo še lokalne volitve. V iniciativi Glas ljudstva tudi tokrat po vsej Sloveniji spodbujajo aktivno državljanstvo, pozivajo k volilni udeležbi, vse kandidate in kandidatke pa pozivajo k vsebinskim opredelitvam do ključnih vprašanj.

"V iniciativi Glas ljudstva smo prepričani, da mora politika boljše prihodnosti intenzivno sodelovati s civilno družbo ter delovati glede na dejanske potrebe in zahteve javnosti ter v dobrobit ljudi in okolja. S tem namenom smo že za državnozborske in predsedniške volitve oblikovali Volitvomat - preprosto spletno orodje, s katerim so volivke in volivci preverjali, v kolikšni meri se njihova stališča skladajo s stališči političnih strank in kandidatov_k, ki so se odzvali pobudi Glas ljudstva in prispevali odgovore na nekatera ključna vprašanja," so zapisali v iniciativi.

Glas ljudstva

Enako orodje so pripravili tudi za lokalne volitve. "V sodelovanju z organizacijami in posamezniki iz vse Slovenije smo zbrali več stališč, ki preverjajo prepričanja kandidatov in kandidatk za župane in žušanje na področjih, ki so za ljudi, ki živimo v Sloveniji, izredno pomembna," so zapisali v iniciativi Glas ljudstva.

Včeraj so lokalne Volitvomate tudi objavili na spletni strani volitvomat.si. Po tem, ko volivci_ke izberejo svojo občino, v Volitvomatu najdejo zbrane trditve, na katere lahko podajo svoj odgovor. Na podlagi rezultatov izvejo, kateri od sodelujočih kandidatk ali kandidatov za župansko funkcijo najbolj ustreza njihovim stališčem, lahko pa tudi podrobneje raziščejo, na katerih točkah so razhajanja največja in zakaj.

"Vprašanja smo navezali na najrazličnejša področja, nobena od zapisanih trditev pa ne predstavlja stališč iniciative Glas ljudstva. V lokalnih Volitvomatih trenutno najdete odzive 124 kandidatov in kandidatk za župane in županje, odgovori preostalih še prihajajo. V občinah, kjer se kandidati ter kandidatke (še) niso odzvali našemu vabilu pa vabimo, da jih k izpolnjevanju pozovejo tudi volivke in volivci sami."



Glas ljudstva

