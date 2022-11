RTV / »Česa takšnega v Sloveniji ne pomnimo«

IZJAVA DNEVA

"Leta 2005, ko je bil predstavljen zakon o RTV, ki se ga zdaj popravlja, je bilo popolnoma jasno, da gre za politizacijo. Posledica tega je 15 let politizacije javne RTV, ki zdaj eskalira v svoji najbolj čisti obliki, ko nekdanji direktor Ukoma vodi TV Slovenija. Ne moremo si niti predstavljati, kako naj bi takšna oseba, ki je še do včeraj delovala kot glavni promotor oziroma propagandist pretekle vlade Janeza Janše vzpostavljala ustrezno distanco, nepristranskost in profesionalnost. Ljudje, ki so prišli neposredno iz kabineta prejšnjega predsednika vlade, vodijo pravno službo na RTV. Nova urednica dnevnoinformativnega programa je oseba, ki je v času Janševe vlade delala kot piarovka v kabinetu preimerja. Strankarska uzurpacija je torej popolnoma jasna. Česa takšnega v Sloveniji ne pomnimo."

(Dr. Marko Milosavljević s katedre za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede, o tem, ali novela zakona o RTV, o kateri bomo odločali na referendumu, zmanjšuje vpliv politike, kot pravi koalicija; v intervjuju za N1)