Ponovna vzpostavitev monarhije

Nezadovoljstvo je izbruhnilo v "slavni revoluciji"

Karl II.

Dagmar Freist piše o tem, da se je ponovna vzpostavitev monarhije pod Karlom II. in Jakobom II. sprevrgla v veliko razočaranje. Nezadovoljstvo je izbruhnilo v "slavni revoluciji".

"Po vsej Angliji so se glasno potegovali za močan parlament. Na to gibanje je Karel s pomočjo zaupnikov poskusil vplivati že iz izgnanstva: hotel je, da zahtevajo parlament s kraljem. Ta cilj je podpiral tudi general George Monk, ki je januarja 1660 s četami vkorakal v Anglijo iz Škotske in zahteval, naj ponovno nastavijo odstavljene parlamentarce."

"Nepozabni sprevod Karla II., ki se je 29. maja 1660 vil skozi London, je zaznamoval začetek angleške obnovitve po krvavi državljanski vojni in diktatorski vladavini Oliverja Cromwella."



Dagmar Freist

"Navdušena javnost je pijana od veselja proslavljala pričakovano vrnitev parlamenta, prižigala radostne krese in se veselila konca osovraženega okrnjenega parlamenta, ki je vladal v prehodnem obdobju. Nadaljnji razvoj dogodkov spominja na politično kriminalko: ponovno vzpostavljeni 'dolgi parlament' so sestavljali v glavnem predstavniki, ki so se bojevali proti Karlu I. in leta 1649 podprli njegovo usmrtitev. Glede na napeti položaj je parlament privolil v ponovne volitve in se sam razpustil," piše Freist.

