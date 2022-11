Enkrat župan, vedno župan

Danes je nov dan

Tudi letos bo na lokalnih volitvah kandidiralo nekaj županov, ki so na oblasti že debelih osemindvajset let. Takih, ki bodo poskusili dobiti že osmi mandat, je šest, vsi prihajajo iz manjših občin, nihče pa ne izvaja oziroma se ni niti zaobljubil k uvedbi participativnega proračuna. To lahko preverite na naši spletni strani.

Lokalno šerifovstvo in samodrštvo nista značilna samo za manjše kraje. Tudi celjska in ljubljanska mestna občina imata župana, ki se požvižgata na participativno soodločanje o porabi javnih sredstev. Niti Bojan Šrot, ki je župan že od devetdesetih let prejšnjega stoletja, niti Zoran Janković ne čutita potrebe, da bi prepustila žezlo mlajši generaciji.

T. i. večni župani so navadno tako udomačeni v svojih občinah, da volitve dobijo že v prvem krogu. Omejitev mandatov vladanja je demokratičen koncept, ki so ga poznali že v antični Grčiji. In to z razlogom.

V Sloveniji 21. stoletja je skrb za politično higieno prepuščena volivcem. Kako skrbni bomo v nedeljo?

