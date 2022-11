Dekofeinizirani Trump

Zakaj se hočejo republikanci znebiti Trumpa, zakaj jim to ne bo uspelo in zakaj bo »zmerna« verzija Trumpa hujša od originala

Donald Trump in Ron DeSantis leta 2020

© Shealah Craighead / Flickr

Nekaj smešnega se je zgodilo na poti v forum – Donald Trump je izgubil na volitvah, ne da bi sploh kandidiral. Ne, Trump na vmesnih – kongresnih, guvernerskih ipd. – volitvah sam ni kandidiral, toda kandidiralo je ogromno republikancev, ki jih je podprl in blagoslovil. Zvečine so bitke z demokratskimi protikandidati izgubili. Še huje: Trumpovi – ali pa trumpizirani – kandidati so izgubili tiste ključne, usodne, odločilne bitke, s katerimi naj bi se tehtnica prevesila na republikansko stran.