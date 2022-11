Dvolični guverner

Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle v času draginje svari pred dvigi plač, svojo plačo pa brez težav usklajuje z inflacijo in tudi gospodarsko rastjo

Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle

© Borut Krajnc

Na nedavnem dogodku Banke Slovenije z naslovom »Povezave med ekonomskimi politikami in finančno stabilnostjo« je guverner centralne banke Boštjan Vasle javnost trdo posvaril pred nevarnostjo inflacije: »Inflacijsko spiralo lahko poženejo višje plače, te prinesejo višje cene ter znova in znova višje plače oziroma cene.« Guverner je bil jasen: pretirani dvigi plač so nevarni in lahko močno spodbudijo inflacijo. Zato smo Banko Slovenije vprašali, ali oziroma kako se z inflacijo usklajuje plača samega guvernerja – ali se na Banki Slovenije držijo načela, ki se ga mora po njihovem mnenju družba.