Zapornice se bodo dvignile

Kaj se bo po skorajšnjem vstopu Hrvaške v schengensko območje zares zgodilo na dolga leta ožičeni in ograjeni slovenski južni meji, ki naj bi za evropske državljane postala prosto prehodna?

Dvig schengenske meje na avstrijski strani mejnega prehoda Karavanke, 21. decembra 2007

© Matej Leskovšek

Prejšnji teden je evropski parlament podprl vstop Hrvaške v schengensko območje, ki naj bi se zgodil že na novega leta dan, s tem pa naj bi državna meja z južno sosedo, kot smo jo poznali doslej, nehala obstajati. Hrvaška od Slovenije pričakuje to, kar je Slovenija po vstopu v schengen pričakovala (in dobila) od Avstrije in Italije – odprtje in prost prehod skupne meje. Pa se bo to res zgodilo? In ko se enkrat dokončno bo, kaj se bo zgodilo s policisti, ki so delali na meji in so bili posebej za to delo zaposleni v policiji?