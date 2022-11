Vsi Urbanijevi džakuziji

Kako je mogoče, da gradbena inšpekcija v dveh letih ni preverila zakonitosti gradbenih posegov na Veliki Planini?

Vikinška kopel z ilegalno vodo domačina Uroša

Na Inšpektoratu za okolje in prostor potrjujejo: leta 2020 smo prejeli »precej obsežno informacijo o posledicah gradbenih del na Veliki planini«, zaradi navedb »številnih sumov kršitev tako okoljskih kot gradbenih predpisov« pa je bila prijava »evidentirana tako pri gradbeni kot okoljski inšpekciji«. Med drugim so bili obveščeni o gradnji podzemnih rezervoarjev za vodo in sumu, da lastniki koč zanje nimajo potrebnega gradbenega dovoljenja. Eden teh lastnikov naj bi bil Uroš Urbanija, zdajšnji direktor Televizije Slovenija, ki je pod bivšo Janševo vlado opravljal vlogo direktorja vladnega urada za komuniciranje. In stanje dve leti pozneje, novembra 2022? »Inšpekcijski postopek na gradbeni inšpekciji še ni bil uveden.«