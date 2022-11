Osvobodimo RTV

Temne posledice političnega prevzema RTV Slovenija

Kratkega zakona o RTV Slovenija tokrat niso napisali politiki, ampak je nastal v civilnodružbenih organizacijah. Na fotografiji Nika Kovač na zadnjem protestu Inštituta 8. marec in novinarskega kolektiva RTV pred stavbo televizije.

© Borut Krajnc

Gledalci, ki so minuli teden pred televizijskimi sprejemniki čakali rezultate predsedniških volitev, so lahko v najbolj napetem trenutku, v uvodnem delu Dnevnika na RTV, prvič videli prispevek Ane Ave Gajić, ene iz skupine novinarjev in novinark, ki so v zadnjem obdobju prišli na nacionalko. Gajićeva, ki se sicer ukvarja še z marketingom ter oglaševanjem in ki je svojo kariero leta 2007 začela kot telo in obraz slovenskega Playboya, je z enega od volišč v slogu družabne kronike poročala, kako je »Sašo« zaklenil vrata: »Sašo, preverite, da bodo vrata res zaklenjena,« ga je opomnila in se hihitala: »Sašo, a imate ključe,« mu je sledila, medtem ko je Sašo z njimi rožljal pred živčnimi gledalci.