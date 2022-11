Nevarne resnice / Evropa je v resnih težavah

Erik Valenčič bo gostil Grego Repovža in Polono Fijavž, ki bosta spregovorila o krizi, ki napaja skrajne, populistične sile in razjeda Evropsko unijo (EU) od znotraj

Polona Fijavž / Grega Repovž

© SMG / osebni arhiv

V četrtek, 24. novembra, ob 19.30 bo v Klubu Slovenskega mladinskega gledališča (SMG) pogovor o nevarnih resnicah. Debato bo vodil novinar Erik Valenčič, o tematiki pa bosta spregovorila urednik Mladine Grega Repovž in novinarka ter dopisnica RTV Slovenija Polona Fijavž.

Čas je, da se začnemo o nevarnih resnicah pogovarjati čim bolj naglas, saj je Evropa v resnih težavah. "Situacija je nevarnejša in eksplozivnejša, kot bi si morda hoteli priznati. Madžarski in Poljski vladajo avtokrati, Italiji fašisti in pohod skrajne desnice na oblast se nadaljuje povsod, tudi v državah, ki so, tako kot Švedska, tradicionalno bolj strpne. Kriza, ki napaja skrajne, populistične sile in razjeda Evropsko unijo (EU) od znotraj, se bo nadaljevala tudi naslednje leto. Nemčija, ekonomska lokomotiva Evrope, zanesljivo drsi v recesijo in vojni v Ukrajini ni videti konca. Zdi se, kot da preprosto ni dobrih novic," so zapisali organizatorji pogovornega dogodka.

"Kdo ve, mogoče pa je v tej zmešnjavi to edina pozitivna stvar. Ne potrebujemo lažnih upov. To, kar res nujno potrebujemo, je preudaren premislek o izhodu iz te godlje. Preden bo prepozno," so sklenili.

Vstop na dogodek Nevarne resnice je brezplačen.