Nevladniki ostajajo na Metelkovi

Nova vlada bo, kot kaže, držala obljubo in preprečila deložacijo nevladnih organizacij, ki jo je zahtevala prejšnja

Prostori Zavoda Maska na Metelkovi 6 v Ljubljani

© Borut Krajnc

V stavbi na Metelkovi 6 v Ljubljani domuje okoli 20 nevladnih organizacij in civilnih in kulturnih gibanj, med njimi Mirovni inštitut, Pravno-informacijski center – PiC, Mesto žensk, Škuc, NSK, Kino Otok. Vlada Janeza Janše, ki je del nevladnega sektorja imela za sovražnika, je prek ministra za kulturo Vaska Simonitija odredila deložacijo teh organizacij. Sledile so sodne bitke, a olajšanja ni bilo na spregled, čeprav je Golobova vlada obljubljala, da bo kritična nevladna misel lahko ostala v prostorih v državni lasti. Kakšna prihodnost čaka organizacije z Metelkove 6?

V času Vaska Simonitija je ministrstvo za kulturo od državnega odvetništva zahtevalo, da zoper 21 organizacij vloži tožbe za izpraznitev prostorov. Sodni in mediacijski postopki so danes v različnih fazah, pravnomočno jih je bilo zaključenih le nekaj. Ko je višje sodišče po pritožbi Centra za slovensko književnost spomladi letos zavrnilo zahtevek za izselitev, se je zdelo, da se bodo preostali uporabniki prostorov prav tako lahko oprli na sodišča. A sočasno so tekli tudi drugi postopki, ki se za najemnike prostorov na Metelkovi 6 niso končali ugodno. Zavod Maska je junija letos, tri tedne po nastopu Golobove vlade, od višjega sodišča prejel pravnomočno odločbo o izpraznitvi prostorov, njegova pritožba je bila zavrnjena. Enako se je pred tem zgodilo Zavodu Gallus in Zvezi združenj ekoloških kmetov Slovenije. Tej z zamudno sodbo, ker je zamudila pravne roke.

Ker so odločbe za izpraznitev prostorov prihajale tudi po menjavi oblasti, so bili uporabniki Metelkove 6 začudeni in razočarani, saj jim je nova oblast že pred volitvami obljubljala, da bodo lahko ostali v prostorih, kjer so že dolga leta. Temu je sledil sestanek med ministrstvom za kulturo in državnim odvetništvom, zatem so na ministrstvu, ki ga vodi ministrica Asta Vrečko iz Levice, »državnemu odvetništvu podali usmeritev, da v vseh pravdnih postopkih, v katerih na prvi stopnji še ni bilo odločeno, umakne tožbe, saj si bo ministrstvo za kulturo prizadevalo zadeve rešiti sporazumno v okviru določb zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo«.

Z ministrstva še sporočajo, da niso in ne bodo sprožili nobenih nadaljnjih postopkov za izpraznitev prostorov na Metelkovi 6: »To smo zagotovili uporabnikom prostorov že ob nastopu mandata. Z uporabniki bomo sklenili nove pogodbe o uporabi prostorov. V stavbi Metelkove 6 ostajajo organizacije, ki so dosedanji uporabniki stavbe, tako da bo še naprej namenjena nevladnim organizacijam. V prihodnje načrtujemo tudi obnovo stavbe.«

Če na ministrstvu pod vodstvom Aste Vrečko s tem mislijo resno, bi bile ustrezne dolgoročnejše pogodbe, saj bi te civilni družbi, ki namesto države izvaja številne dejavnosti, omogočile vsaj namestitveno varnost tudi za čase, ko se bo (kaka druga) politika znova spravila nadnje.