Zgledi vlečejo

Danes je nov dan

Goske, ki so v zadnjih tednih postale prava maskota ljubljanskega Štepanjskega naselja, so kljub ugibanjem in skrbem domačinov preživele Martinovo, česar pa ne moremo trditi za 366 vozniških dovoljenj v državi. Ta so namreč v sklopu strateško tempirane policijske akcije Slovenija piha 0,0 splavala po mladem vinu.

Z alkoholom imamo zapleten odnos. Zaradi njegovih škodljivih učinkov na zdravje in nesreč, ki jih pozvroči, v povprečju letno umre več kot 900 oseb, kar 43 % ljudi, starih od 25 do 64 let, pa pije visoko tvegano. Obenem veljamo za eno od t. i. mokrih kultur, kar pomeni, da pitje alkohola spremlja tako rekoč vse aspekte vsakdanjega življenja. Imamo slab dan? Pojdimo na pivo! Dober? Prav tako!

Če smo, denimo, zmagali na predsedniških volitvah, bomo, jasno, nazdravili s penino. Lahko si omislimo še personalizirano pivo. Tudi če alkohola sicer sploh ne uživamo. Novoizvoljena predsednica je žal zamudila lepo priložnost, da bi v prvi plan kamer zmagoslavno postavila – vodo.

