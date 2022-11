Kdaj bo Ljubljana najlepše mesto na svetu?

IZJAVA DNEVA

"Urbanistična politika je vedno tudi politična gesta. Če v ožjem Parizu že leta izginjajo stare stanovanjske soseske z vzdržno najemnino, ki jih nadomeščajo draga stanovanja in sedeži podjetij, to pa spremlja vsesplošna draginja, je jasno, da ekonomski pritisk opravlja tudi politično delo. Ljubljana je prvi del pariške zgodbe z urejanjem prometa in javnimi površinami kar preskočila, mi imamo rdeče alarme merilcev onesnaženja, da otroke na hitro zapremo v hiše. A s podivjanimi cenami enako uspešno selekcionira prebivalstvo. Ljubljana bo najlepše mesto na svetu, ko ga bo zapustil zadnji samozaposleni, 'minimalec', študent, brezdomec in večna kritikasterica."

(Novinarka Tanja Lesničar Pučko o tem, da je urbanistična politika vedno tudi politična gesta; via Dnevnik)