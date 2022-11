»Če se bodo ti procesi nadaljevali, bomo dobili nekakšno zombijevsko RTV«

IZJAVA DNEVA

"RTV Slovenija razpada pred očmi javnosti in nadaljevanje strankarsko motiviranih procesov vodi v njeno razgradnjo. Če se bodo ti procesi nadaljevali, bomo dobili nekakšno zombijevsko RTV, ki bo živa z vidika produkcije medijskih vsebin, a mrtva z vidika javnega in javnosti. To je tudi nevarnost za državo. Vprašanji nujnega postopka in takojšnjega prenehanja mandata postavljata zahtevna pravna vprašanja, na katera so opozorili pravni in ustavni strokovnjaki. Dejstvo je, da so prehodne določbe pri zakonu iz leta 2005 skoraj enake kot pri tej noveli. Imamo torej že podobno izkušnjo."

(Dr. Igor Vobič s katedre za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede, o noveli zakona o RTV Slovenija, o kateri bomo prihodnjo nedeljo na referendumu odločali državljani; v intervjuju za Delo)