Kraljestvo sredi kaosa

Razmere v Veliki Britaniji na začetku osemnajstega stoletja

Kralj Jurij IIV.

"Kraljestvo sredi kaosa: prestolnica London se je utapljala v umazaniji, bolezni, nasilju in korupciji. Vsak se je znašel po svoje, lakota in nenehno garanje sta obubožane državljane gnala v upore, politiki so neutrudno kupovali glasove in se skrivaj dogovarjali za položaje, medtem pa je kralj raje skrbel za svojo nemško vojvodino in se zabaval z metresami. Takšne so bile razmere v Veliki Britaniji na začetku osemnajstega stoletja – pisci v časopisih, satiriki in karikaturisti so tekmovali med seboj, kdo bo močneje udrihal po nemirni otoški državi in zanikrnem vladajočemu sloju."

"Plemeniti in vplivni Jurij, vladar vojvodine Braunschweig Lüneburg, ki so ga lordi razglasili za novega kralja, je bil sramežljiv in ga javni nastopi niso pretirano zanimali."



Johannes Saltzwedel

"Hkrati pa se je ta kraljevina znašla na prelomu. Izumi, na primer mehanične statve in parni stroj, so pripomogli k nastanku industrije, standardne mere so pomenile zagon obrti, London se je razvil v finančno središče, uvoz in izvoz sta se povečala za trikrat. V pomorski trgovini so Britanci korak za korakom prehitevali holandske, španske in francoske tekmece, se utrdili celo v Indiji in si zagotovili pomembne monopole.," piše Saltzwedel.

