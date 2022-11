»Anže Logar je bil tako izjemen igralec, da je prepičal tudi tiste, ki ga ne bi nikoli volili«

IZJAVA DNEVA

"Ja, Anže, od poletja naprej si bil izjemen igralec. Tako dober, da si prepričal tudi tiste, ki te ne bi nikoli volili. Prepričal tiste, ki verjamejo, da obstaja neka sredina, neki žlahtni konservativizem in neka iskrena nezadovoljna veja največje stranke. Ja, Anže, mnogi so bili prepričani, da se rojeva nekaj novega. Da ti odpiraš nova vrata, kot si se izrazil ob koncu priznanja svojega poraza."

"Ampak v nedeljo so bile še dovoljene sanje, v ponedeljek pa je bil nov dan. Vrnil si se med svoje in boš še naprej podpiral zafrkavanje. Blokade in spotikanje. Že zjutraj ti je bilo jasno, da se ti ne odpirajo nobena vrata. Še najmanj vrata, ki bi ti jih odprl tvoj gospodar. Vhodna vrata so rezervirana le za njega. Stranka, ki si se ji v svojem predvolilnem oportunizmu simbolno odpovedal, raste, zmaga, pade in izgine le z njim. Lahko se ti le zgodi, da boš moral od zdaj naprej hoditi skozi stranska ali zadnja vrata. Da boš deležen zafrkavanja tudi sam. Mnogi tvoji pač niso razumeli igre in simbolnega distanciranja."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da se po enem tednu od predsedniških volitev zdi, da se je Anže Logar samo zafrkaval; via Dnevnik)