»Janša se je iz odrešenika preobrazil v Judeža«

IZJAVA DNEVA

"Janševi privrženci, med njimi je mnogo takih, ki so v starem režimu v montiranih procesih doživeli krivice, gradijo na predstavi Janše kot odrešenika sveta, ki je vstal od mrtvih, potem ko so ga sile zla pribile na križ in usmrtile. V tem sentimentu je bilo vedno zrno resnice in upravičenosti. Toda Janša se je medtem za mnoge izkazal pod drugačnim obrazom in se iz odrešenika preobrazil v Judeža, ki ga več ne zanima nikakršna resnica, temveč le srebrniki. Na začetku, ko je obrat postajal vse bolj očiten, je med privrženci in nasprotniki bilo veliko besednih vojn in vsakdo od njih je tedaj pri sebi še uspeval zadrževati argument in svojo resnico."

(Kolumnist Janez Markeš o tem, da so dogodki treh Janševih vlad povsem nedvoumno sneli masko z njegovega obraza; via Delova Sobotna priloga)