Kako se je britanska monarhija spremenila v uspešno družinsko podjetje

K temu je odločilno prispeval Albert, nemški soprog kraljice Viktorije

V članku z naslovom Neugasli plamen Bettina Musall piše o tem, da se je v času vladanja kraljice Viktorije monarhija spremenila v uspešno družinsko podjetje. K temu je odločilno prispeval kraljičin nemški soprog Albert.

"Kraljica Viktorija se je vtisnila globoko v kolektivni spomin Britancev, zgodovinarji pa njeno zapuščino vrednotijo zelo različno: občudovalci v njej vidijo poosebljenje britanskega imperija, kritiki pa Viktorijo zasmehujejo kot marioneto moške sle po moči. Za nekatere je zgled skrajno moralne vladarice, ki je vplivala na blagostanje in rast svojega naroda in domovine, nasprotniki pa jo prezirajo kot čustveno egomanko v službi dinastičnih interesov. Že v času življenja so jo goreče častili, po drugi strani pa so jo sedemkrat poskusili ubiti."

"Kljub vsem dvomom o resnični veličini te meter in pol visoke vladarice pa lahko rečemo: za to, da zmoreš prepoznati lastno nepopolnost in jo dopolniš s partnerjem, potrebuješ pogum in intuicijo, zlasti na položaju, kjer dvom vase ne spada k zaželenim značajskim potezam."



Bettina Musall

"Nesporno je bil konec 30. let 18. stoletja, ko je na prestol sedla Viktorija, ugled krone na najnižji točki. Duševna bolezen Jurija III. in ekscentrična zapravljivost njegovega sina Jurija IV. sta dvoru zapravili spoštovanje v času, ko se je monarhija po vsej Evropi borila za preživetje," piše Musall.

