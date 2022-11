»Svet, ki ga je ustvaril Janez Janša, je grozljiv«

IZJAVA DNEVA

"Ne spremljam družbenih omrežij, nisem dejaven na njih, ker se mi preprosto ne da. Berem časopisje, poslušam radio in do nedavnega sem gledal poročila na nacionalki. Zdaj ne več. Ne da se mi zaletavati v ljudi po nepotrebnem, ampak tisti, ki dobimo priložnost javnega govora, in to intervju, ne smemo molčati. Tega luksuza si ne moremo več privoščiti. Zato bom zdaj rekel, zavedajoč se posledic, da je svet, ki ga je ustvaril Janez Janša, grozljiv in da je strašljivo tudi to, koliko je ljudi, ki mu ga pomagajo soustvarjati. Od najbolj gorečih v parlamentu do različnih zajcev, ki jih potegne iz rokava, ko jih potrebuje, pa tistih, ki vse to pasivno podpirajo, nič ne naredijo in obkrožijo SDS na volitvah. In tudi če se Janša nekega dne odloči in preseli na Mavricij, bom moral živeti s temi dvajsetimi odstotki, ki se jim zdi sprejemljiv. Bolj slaba tolažba je, da nas je drugih vendarle več."

(Pisatelj Tadej Golob o tem, ali spremlja družbena omrežja; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)