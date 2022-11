Politika kot turška ali mehiška telenovela

IZJAVA DNEVA

"Politika obilneje rodi, če ima stoprocentno angažirano občinstvo. Gre za enak princip, kot ga poznajo in monetizirajo turške in mehiške (ali pač čisto vse) žajfnice. Napetost ne sme popustiti, če se poglavje zaključi brez 'suspenza', je epizoda na poti odmiranja. Zelo podobno je s slovensko politiko. To, čemur pravimo razklanost naroda, ni nič drugega kot logična posledica nenehne konzumacije."

"Politika nas ne obremenjuje zgolj s svojimi ideološkimi ali svetovnonazorskimi ali pač navijaškimi komponentami. Obremenjuje nas tudi v realnem svetu, saj namesto da bi se posvečali čemurkoli drugemu (večina človekovih dejavnosti je koristnejša od spremljanja parlamentarizma), čepimo na tribunah, da v areni opazujemo galerijo grotesknih tipov, ki se gredo rokoborbe."

(Kolumnist Marko Radmilovič o tem, kako nas obremenjuje politika; via Večerova priloga V soboto)