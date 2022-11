Beremo

V prestolnici se je pričel knjižni sejem. Gre za izjemno pomemben dogodek za vse, ki kdaj vsaj obiščejo svet besed, če že ne bivajo v njem za stalno. Na drugi strani iz sveta Številk vemo, da polovica Slovencev ne prebere niti ene knjige na leto. Kljub vsem pobudam smo torej dokaj slabi bralci.

Nekateri razloge za to iščejo v ceni knjig, čeprav lahko najdemo prevode tujih avtorjev na naših policah po ugodnejših cenah kot na nekaterih večjih trgih. Problem lahko predstavljajo knjige v tujem jeziku. Zakon o enotni ceni knjige namreč določa, da cena velja šest mesecev od dneva začetka prodaje. To pomeni, da nove knjige v slovenskem jeziku ne morejo biti na voljo s popustom – razen na sejmih in predstavitvenih dogodkih.

Zakon pa ne velja za uvožene knjige v tujem jeziku, zato so običajno te cenejše od svojih prevodov v slovenščino. Obisk sejma je zato idealna priložnost, da obenem podpremo domači tisk in obogatimo svojo knjižno polico z novostmi po ugodnih cenah.

