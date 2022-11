Elizabeta II. je bila zavarovalna polica globoko negotovega ljudstva

Bolj zanesljiva od amena v cerkvah, ki jih je v Veliki Britaniji čedalje manj

Kraljica Elizabeta II.

© Julian Calder / Wikimedia Commons

Pri prodajalcih časopisov (in v naši spletni trgovini) lahko kupite posebno izdajo Mladine ZGODOVINA BRITANSKE MONARHIJE, ki razkriva, kaj sploh je britanska monarhija in kako deluje. Besedila so napisali vodilni evropski zgodovinopisci in znanstveniki, že v Nemčiji, kjer je najprej izšla, pa je naletela na izredno močan odziv javnosti, prav tako pa seveda tudi v Veliki Britaniji. V članku z naslovom V službi ljudstva Jörg Schindler piše o tem, da je bila kraljica Elizabeta II. dolga leta najmogočnejša nemočna ženska na svetu. Njeno kraljestvo se je krčilo, ona pa je iz dneva v dan postajala močnejša.

"Elizabetina vladavina se pne od povojne obnove prek sueške krize, hladne vojne, vojne v Iraku, vojne proti terorju, vse do zloma svetovnega finančnega sistema, brexita, koronske epidemije in ruskega napada na Ukrajino. A naj še tako iščemo, ne najdemo njenega komentarja teh zgodovinskih dogodkov, ki bi bil omembe vreden – če odštejemo priložnostne spodbudne nagovore po naročilu vlade."

"Elizabeta je bila zavarovalna polica globoko negotovega ljudstva. Bolj zanesljiva od amena v cerkvah, ki jih je v Veliki Britaniji čedalje manj. Vedno je bila tam, od nekdaj."



Jörg Schindler

"Kljub temu pa je bila desetletja v središču britanske politike. Vsako sredo je sprejela predsednika ali predsednico vlade in sčasoma postala njihova živa enciklopedija in zaupnica. Najbrž je poznala vse državne skrivnosti od leta 1952 naprej. Ni pa podajala političnega mnenja ali politično delovala – razen v nekaj omembe vrednih izjemah," piše Schindler.

POSEBNO ŠTEVILKO MLADINE NAROČITE NA TEJ SPLETNI POVEZAVI >>